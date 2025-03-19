Книжный маркет, концерт Татьяны Булановой и стендап Романа Косицына

В выходные в Национальной библиотеке РТ состоится распродажа новинок, бестселлеров и редких изданий от Центра современной культуры «Смена» и издательства «Новое литературное обозрение». В Казани с концертами выступят популярная российская исполнительница Татьяна Буланова и всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Также в планах на неделю: перформативный вечер «Аккомпаниатор», стендап Романа Косицына, лекция о развитии фотографии в Казани и драма «Шоугерл» с Памелой Андерсон. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

20 марта в 19:00 в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт живой музыки «Вивальди и Эйнауди. Живые полотна» в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова и сопровождении видео с картинами Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Вивальди. Стоимость билетов — 1700 руб. (6+)

21 марта в ГБКЗ имени Сайдашева пройдет музыкальный вечер фестиваля L’arte del Arco, который будет посвящён солирующим контрабасу и скрипке. На концерте выступят российский музыкант Артем Чирков и скрипач из Словении Рок Залетел-Чернош. Начало в 18:30, билеты от 500 руб. (6+)

22 марта в ГБКЗ им. Сайдашева оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». Можно будет послушать мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало» и другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

23 марта в Татарской филармонии имени Тукая выступит исполнительница Татьяна Буланова. На юбилейном концерте певицы прозвучат все самые узнаваемые и проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Концерты пройдут в 15:30 и 19:00, стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

23 марта в 19:00 в «Пирамиде» выступит всемирно известный итальянский певец Алессандро Сафина. В Казани он представит программу с большим симфоническим оркестром. Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом. Билеты от 5000 руб. (12+)

24 марта в театре на Булаке оркестр сыграет программу «Любовь в большом городе». Прозвучат разные композиции: от Эда Ширана до «Арии», от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Начало концерта в 19:00, билеты от 750 руб.

26 марта в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении живописи художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Музыкальная программа включает известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, композиции Ханса Циммера к фильмам «Интерстеллар», «Гладиатор», а также произведения Рамина Джавади к сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и не только. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1700 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

21, 22 и 23 марта в особняке Демидова покажут спектакль «История одного побега». Историю, ставшую основой для этого спектакля, называют одним из самых опасных и ярких приключений 20 века. Режиссер Айдар Заббаров вдохновился ей и создал жизнеутверждающий спектакль о мечте, целеустремленности и преодолении, а также о безграничности человеческих возможностей. Начало в 19:00, билеты от 1700 руб. (16+)

21 марта на сцене КЦ «Московский» покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь познакомятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18:30, билеты стоят от 500 руб. (12+)

22 марта в 18:00 в театре имени Камала покажут спектакль «Угасшие звезды»/«Cнгн йолдызлар». В постановке ИМЯ? Салимжанова спектакль «Угасшие звезды» снискал славу еще в 1970-е, но и сегодня звучит актуально. В пьесе нет ярко выраженных героев-антагонистов: Сарвар и Исмагилю противостоят внеличностные категории — невежество, гибельный милитаризм и силы рока. Стоимость билета — от 360 руб. (12+)

26 марта в особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву в их отношениях, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00. Билеты стоят 2500 руб. (18+)

26 марта в ДК Химиков состоится детский спектакль «Про кота и про любовь» — историю о хитром и смелом коте, который с помощью смекалки и ловкости превращает своего хозяина — простого мельника, в настоящего герцога и помогает ему завоевать сердце принцессы. Начало в 13:00, билеты от 400 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

С 20 марта в кинотеатрах «Киномакс» и «Синема 5» начнут показывать анимационный фильм «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки. Действие картины происходит в альтернативной реальности. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность и является таинственному летающему острову Лапута. (12+)

В прокат выходит драма «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли. Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь. (18+)

Еще одна киноновинка — драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи в главной роли. Действие картины происходит в Ирландии в 1985 году. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости он сталкивается с неодобрением семьи и бросает вызов обществу. (18+)

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Чем заняться еще

20 марта в галерее «БИЗОN» откроется «3-я Перкиннале современного искусства», участниками которой станут 11 художников-визионеров. В экспозиции живопись, графика и деревянная скульптура. Их сюжет выстроен вокруг навязчивой идеи — игр разума, спонтанных тревожных мыслей, страхАе и других эмоциях, стоящих на пути творчества. Открытие пройдет в 18:30, билет 300 руб.

20 марта в MO пройдет перформативный вечер «Аккомпаниатор», посвященный творческому диалогу отца и сына — электронного музыканта Malsi Music и известного татарского баяниста Рустема Валеева. Помимо Ислама Валеева на площадке выступят музыкант Ильяс Фархуллин и танцовщик Нурбек Батулла. Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

20 марта в 19:00 в КЦ Сайдаш выступит Роман Косицын — стендап-комик, резидент Stand Up на ТНТ, участник шоу «Прожарка» и победитель шоу Roast Battle. Комик иронизирует над провинциальными стереотипными представлениями о жизни, с которыми регулярно сталкивался в детстве. Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

22 марта в Национальной библиотеке РТ пройдет книжный маркет от Центра современной культуры «Смена» и издательства «Новое литературное обозрение». В программе: распродажа новинок, бестселлеров и редких изданий. Также на маркете можно будет купить винил, комнатные растения и украшения. Также в рамках маркета запланирована образовательная программа с презентациями книг и лекциями. Событие пройдет с 11:00 до 19:00, вход свободный.

22 марта в «Баскет-холле» состоится домашний матч казанского баскетбольного клуба «Уникс» против команды «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Начало в 14:00, стоимость билетов на матч Единой лиги ВТБ — от 290 руб.

22 марта в стендап-клубе «Клуп» выступит Макс Евдокимов — стендап-комик, участник проектов Outside Stand-up, Comedy Баттл, «Открытый Микрофон» на ТНТ. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

22, 23 и 26 марта в Казанском цирке можно будет посмотреть шоу «Удивительная история», поставленное в жанре новеллы. В основе сюжета — один день из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят этот день её глазами — всё, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась весенним днем 9 мая 1945 года. В программе цирковые номера с участием дрессированных животных, воздушных гимнастов и акробатов, клоунов. Билеты от 700 руб.

26 марта в Галерее современного искусства состоится лекция «Первый кадр: история развития фотографии в Казани». Старший научный сотрудник ГМИИ РТ, культуролог Яна Кириллова расскажет о ключевых этапах становления фотографического искусства в Казани, о первых фотоателье XIX века, о страстных фотолюбителях и сообществах, которые заложили основы фотографической культуры города. Начало в 17:30, билет 250 руб. (6+)

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Гузель Ахметгалиева