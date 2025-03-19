Подрядчика будут судить за гибель рабочего на стройке «Вишневой горки»

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника подрядной организации, которая вела строительство в микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный. Его обвиняют в нарушениях правил безопасности, из-за которых погиб рабочий (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, днем 20 ноября прошлого года 58-летний сотрудник подрядной организации на балконе девятого этажа строящегося дома выполнял погрузо-разгрузочные работы. Потеряв равновесие, он упал и ударился о твердую поверхность, отчего вскоре скончался. Как отмечают в управлении СКР по региону, ЧП произошло из-за отсутствия контроля за соблюдением работником требований безопасности со стороны производителя работ. Кроме того, последний допустил сотрудника на неогражденный балкон без средств индивидуальной защиты.

Виталина Ярховска