Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подрядчика будут судить за гибель рабочего на стройке «Вишневой горки»

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника подрядной организации, которая вела строительство в микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный. Его обвиняют в нарушениях правил безопасности, из-за которых погиб рабочий (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, днем 20 ноября прошлого года 58-летний сотрудник подрядной организации на балконе девятого этажа строящегося дома выполнял погрузо-разгрузочные работы. Потеряв равновесие, он упал и ударился о твердую поверхность, отчего вскоре скончался. Как отмечают в управлении СКР по региону, ЧП произошло из-за отсутствия контроля за соблюдением работником требований безопасности со стороны производителя работ. Кроме того, последний допустил сотрудника на неогражденный балкон без средств индивидуальной защиты.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все