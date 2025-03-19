Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какую задачу перед архитекторами поставил девелопер MR Private.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба MR Private Фото: Пресс-служба MR Private

Архитектура винодельни Antinori — яркий пример дизайна, идеально вписанного в пейзаж Тосканы. Одной из сложностей постройки было то, что большая часть здания находится под землей, чтобы не разрушать гармонию тосканских холмов. Тут ультрасовременные материалы сочетаются с традиционными — так архитекторы хотели показать, что дом Антинори стремится к инновациям, не забывая о традициях. Непросто было создать мультифункциональное пространство, которое и действующая винодельня, и ресторан, и практически музей с постоянными и временными экспозициями.

Проект был безупречно реализован Studio Archea. Теперь это итальянское бюро отвечает за не менее амбициозный проект в Москве — фамильный дом Luce, расположенный внутри Бульварного кольца в Крестовоздвиженском переулке, 4. Заказчик MR Private поставил еще более сложную задачу — соединить итальянскую dolce vita с российскими традициями. Россия и Италия тесно связаны, немалое число великих итальянских архитекторов отвечало за проекты в дореволюционной России и сыграло значительную роль в формировании ее архитектурного облика. Так что клубный дом Luce — это новая глава в давней истории.

Проект сочетает в себе традиции русского конструктивизма и функциональность XXI века, создавая современное продолжение истории здания, построенного в 1927 году архитектором Владимиром Глазовым, которое восстановлено и вписано в новый проект. Архитектура Luce создана с русским размахом: высокие потолки (в главном лобби аж 9 м), лобби с камином и библиотекой, просторные квартиры с балконами. Всего 46 уникальных лотов, в том числе пентхаусы с террасами и зимними садами с завораживающими видами на Москву. В доме даже есть секретный внутренний сад, идеальный для dolce far niente.

В Luce вообще во главе всего красота. И неудивительно, что воплощать ее доверили итальянцам — тем, кто, как никто другой, умеет создавать такую обстановку вокруг, в которой отдыхает взгляд, а значит здесь очень просто находиться в гармонии с собой, что поистине бесценно для мегаполиса.

Анна Минакова