Бывший пермский чиновник вошел в капитал промпредприятия

Бывший первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин стал совладельцем ООО «Турбоэнергия и сервис». Он получил долю в ООО в размере 45%. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 марта, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Также 45% доли получил Дмитрий Тонков, бывший финансовый директор ЗАО «Искра-Энергетика» (бывший производитель газотурбинных электростанций в Прикамье).

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новые владельцы ООО «Турбоэнергия и сервис» получили доли, которые ранее принадлежали скончавшемуся в 2024 году основателю и гендиректору ООО Евгению Фоменко, а также членам его семьи.

ООО «Турбоэнергия и сервис» — сервисная компания, действующая на рынке электроэнергетики и нефтегазового комплекса страны. Занимается монтажом технологического оборудования, электротехнического оборудования, вводом объектов энергетики (ГТЭС) и транспортировки газа (ГПА) в эксплуатацию. Компания существует 17 лет, выручка в 2023 году составляла 22 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Клиентами компании на ее сайте указаны «Сургутнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «Газпром Трансгаз Екатеринбург», «Сибур-Химпром».

Ранее сообщалось, что мать Эдуарда Хайруллина вышла из состава другого крупного промпредприятия Прикамья — Краснокамского завода металлических сеток, в котором ей принадлежало 29%.

Эдуард Хайруллин был первым замглавы Перми с 2021 по 2023 год.