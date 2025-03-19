Двух чиновников из Северной Осетии подозревают в хищении 14 млн рублей

В Северной Осетии возбуждены уголовные дела против директора и начальника отдела ГБУ «Центр сопровождения деятельности Минобразования и науки РСО-Алания». Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вскрыта коррупционная деятельность директора и начальника отдела ГБУ "Центр сопровождения деятельности Министерства образования и науки РСО-Алания", которые совместно с тремя аффилированными бизнесменами из Северной Осетии и Ставропольского края похитили более 14 млн руб. бюджетных средств, выделенных на развитие образования республики»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники предоставляли предпринимателям несправедливые преимущества при заключении контрактов. Это приводило к искусственному завышению цен на услуги. В связи с этим возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Николай Аксенов