Жительница КЧР пойдет под суд за убийство сожителя

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по КЧР Фото: СУ СК по КЧР

Следствие установило, что 20 января текущего года между женщиной и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине удар кухонным ножом в грудную клетку, от чего он скончался на месте.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения.

Николай Аксенов