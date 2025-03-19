Жена Карпина опровергла информацию о покупке дома за 1 млн евро в Эстонии
Жена бывшего главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья опровергла информацию о покупке дома в Эстонии стоимостью почти один миллион евро, сообщает РИА Новости.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Дарья Карпина заявила, что семья уже владеет домом в Эстонии с 2021 года.
«Нет, не так. У нас дом с 2021 года»,— сказала она.
Ранее СМИ сообщали о возможном приобретении Валерием Карпиным коттеджа на берегу Таллинского залива для постоянного проживания.
ФК «Ростов» 25 февраля объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным, который был рассчитан до лета 2026 года. Тренер совмещал работу в клубе и сборной России.