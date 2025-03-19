Жена Карпина опровергла информацию о покупке дома за 1 млн евро в Эстонии

Жена бывшего главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья опровергла информацию о покупке дома в Эстонии стоимостью почти один миллион евро, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дарья Карпина заявила, что семья уже владеет домом в Эстонии с 2021 года.

«Нет, не так. У нас дом с 2021 года»,— сказала она.

Ранее СМИ сообщали о возможном приобретении Валерием Карпиным коттеджа на берегу Таллинского залива для постоянного проживания.

ФК «Ростов» 25 февраля объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным, который был рассчитан до лета 2026 года. Тренер совмещал работу в клубе и сборной России.

Тат Гаспарян