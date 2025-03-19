В КЧР хозяин конюшни получил 2,6 года тюрьмы за падения ребенка с лошади

Малокарачаевский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Это привело к тяжкому вреду здоровью несовершеннолетнего, сообщает СУ СК КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«5 августа 2023, хозяин конюшни находясь на территории туристического комплекса "Медовые Водопады" с целью оказания услуги конной прогулки, отнесся небрежно к возможным последствиям. Лошадь по кличке "Отшельник", произвела опрокидывание вследствие чего потерпевшая начала падать с лошади, и, запутавшись в стремени, повисла вниз головой на левой стороне лошади из-за надетой на нее обуви, не соответствующей данному виду занятий. Лошадь протащила малолетнюю за собой на расстояние 150 м, по ходу движения ударяя ее головой о свое туловище и каменистую поверхность земли. В результате, ребенок получил травматические повреждения»,— следует из материалов дела.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд учел отсутствие у него судимости, активное сотрудничество с правоохранительными органами и возмещение вреда. В результате суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Николай Аксенов