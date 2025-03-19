Власти Сысерти по решению суда обязали рекультивировать полигон с тоннами мусора

Свердловская природоохранная прокуратура выиграла суд, обязав администрацию Сысертского городского округа начать рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов. Решение принято после проверки, проведенной совместно с Росприроднадзором, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка показала, что на участке между селом Патруши и поселком Бородулино находится недействующий полигон площадью 1,31 гектара, где скопилось около 6,1 млн тонн мусора. Полигон не эксплуатируется с 2019 года и до сих пор не рекультивирован.

Прокуратура подала иск в суд, требуя от администрации Сысертского городского округа провести рекультивацию полигона в течение трех лет. Сысертский районный суд удовлетворил требования прокуратуры.