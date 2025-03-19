Общественники пожаловались в минтранс на аварийные путепроводы в Самаре и Тольятти

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратили внимание чиновников на аварийное состояние путепроводов в Самаре и Тольятти. Речь идет об объектах на Ракитовском и Поволжском шоссе. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Несущие конструкции с дефектами, разломленные плиты и установленный защитный каркас — все это зафиксировано на путепроводах Ракитовского шоссе в Самаре и Поволжского шоссе в Тольятти»,— говорится в публикации общественников.

В связи с тем, что на объектах интенсивное движение транспорта, они представляют угрозу для автомобилистов. Общественники обратились в региональное министерство транспорта и автодорог и попросили предусмотреть реконструкцию указанных путепроводов.

Георгий Портнов