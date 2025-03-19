Облсуд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки вице-мэра Троицка

Заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Андрей Андреев, обвиняемый в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), не смог выйти из следственного изолятора. Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения, назначенную 6 марта, сообщает пресс-служба суда.

Постановление Троицкого горсуда о заключении Андрея Андреева под стражу до 5 мая обжаловал его адвокат. Он просил избрать подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вице-мэра Троицка по городскому хозяйству задержали сотрудники полиции в начале марта. По версии следствия, в августе прошлого года господин Андреев, исполнявший тогда обязанности главы города, получил от местного жителя 50 тыс. руб. за трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка».