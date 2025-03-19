Ущерб почвам от свалки нижегородского «Комунэнерго» оценили в 400 млн рублей

Межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб, нанесенный муниципальным предприятием «Комунэнерго» почвам в Шатковском районе. Сумма превысила 403 млн руб., сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, учреждение размещало отходы IV и V классов опасности возле своего мусорного полигона. Площадь захламленного участка превысила 16,6 тыс. кв. м, а объем отходов — 24 тыс. куб. м.

Материалы проверки направлены в прокуратуру.

В 2024 году Росприроднадзор выявил в деятельности «Комунэнерго» несколько нарушений. В частности, Шатковский полигон предприятия использовало другое юрлицо и складировало там отходы, образовавшиеся при рекультивации свалки в другом округе. «Комунэнерго» привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения.

Елена Ковалева