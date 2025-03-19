Глава Прикамья оценил проекты пермских компаний по расширению и локализации производства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал с рабочими визитами на Пермском заводе пластмассовых изделий (ПЗПИ) и в компании «Лаб Индастриз». Глава региона осмотрел производственные площадки и обсудил с руководителями предприятий планы по дальнейшему развитию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

ПЗПИ разрабатывает и производит пластмассовые изделия, такие как флаконы, укупорочные средства, тары для косметики и бытовой химии, спрееры и дозаторы. Ассортимент продукции завода насчитывает более 1 тыс. наименований и реализуется как в России, так и в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Турции. В 2025 году завод освоил новое оборудование и внедрил полный цикл производства бытовой химии и косметики, не имеющий аналогов в РФ. Это позволило создать 27 новых рабочих мест.

Компания «Лаб Индастриз» выпускает синтетические порошкообразные и жидкие моющие и чистящие средства, средства для мытья посуды и по уходу за домом, кондиционеры для белья. В 2024 году предприятие начало локализацию производства капсул для стирки, модернизировало инженерные сети и отцифровало производство и логистику. При этом было создано почти 50 новых рабочих мест. В рамках проекта по локализации изготовления капсул для стирки белья на площадке предприятия подготовлена необходимая инфраструктура и производственная линия. Серийное производство должно стартовать в 2025 году.

Дмитрий Махонин высоко оценил деятельность предприятий, отметив новые проекты и устойчивый сбыт продукции обеих компаний. Губернатор заявил, что перед краевыми властями стоит задача по расширению внутрирегиональной промкооперации, что позволит наладить сотрудничества предприятий края и создавать высокотехнологичные рабочие места.

По данным краевого минпромторга, в Пермском крае в настоящее время реализуется более 190 инвестиционных проектов по замещению импортной продукции и повышению производительности труда. Благодаря инвестиционной активности предприятий Пермского края индекс промышленного производства за январь — декабрь 2024 года увеличился на 5,5% по отношению к аналогичному уровню 2023 года.