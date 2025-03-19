В Татарстане предпринимателя обвиняют в нарушении санитарных норм на производстве

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления массового заболевания и отравления людей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2024 году предприниматель организовал в Казани производство по переработке и продаже мяса птицы. В его обязанности входило обеспечение соблюдения санитарных норм, однако он допустил многочисленные нарушения установленных требований.

В ходе проверки на производстве были выявлены 72 пакета куриного мяса, зараженного бактериями, представляющими опасность для здоровья человека, так как при попадании в организм они вызывают инфекционные заболевания и отравления. Реализация данной продукции была своевременно предотвращена.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов