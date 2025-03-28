Промышленный туризм на КЗМС
Практически сразу после начала Великой Отечественной войны руководством страны было принято решение об эвакуации уникального оборудования металлоткацкого цеха из Кольчугино. Возрождающемуся предприятию большую поддержку оказали горком партии и горисполком: помогали рабочей силой, одеждой, продуктами, топливом. И несмотря на все трудности, в конце апреля был запущен первый металлоткацкий станок, а к концу мая их было уже пять. Пусть первая сетка имела неказистый вид, она была практически бесценной, ее ждали сотни потребителей: военные предприятия, фронт. Завод впервые выполнил месячный план 22 июля 1942 года. Эту дату и принято считать днем рождения Краснокамского завода металлических сеток.
Фото предоставлено: ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Сейчас Краснокамский завод металлических сеток «ROSSET» – одно из крупнейших предприятий в Европе по производству металлических и синтетических сеток. В наше время, выбирая профессию, важно понимать, какое образование для нее потребуется и в чем будут состоять функциональные обязанности, а также представлять, в чем заключается работа, какая она «на ощупь». Поэтому быть осведомленным о профессии только на словах бывает недостаточно, каким бы подробным ни было описание.
Фото предоставлено: ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Управление по работе с персоналом на постоянной основе проводит обзорные экскурсии для учащихся – как для школьников, так и для учащихся Краснокамского политехнического техникума. В ходе экскурсии представляется возможность посмотреть, в чем заключается работа определенных профессий завода, какая продукция производится, каким образом происходит обучение на производстве и как устроиться работать на завод. Ребята с интересом слушают, активно задают вопросы и искренне радуются, когда на рабочих местах видят своих родителей. Такие экскурсии позволяют ребятам познакомиться с работой родителей, узнать историю завода, помогают молодому поколению г. Краснокамска повысить активность в личном и профессиональном самоопределении, сформировать положительный настрой к трудовой деятельности, уважение к профессиям и результатам труда.
Фото предоставлено: ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»
По многочисленным просьбам родителей была организована экскурсия для самых маленьких детей работников завода. В гости на завод пришли ребята от четырех лет. Для них специально был разработан самый безопасный, но не менее интересный маршрут! Дети виртуально оказались на территории цеха в те года, когда происходило становление завода. Ребята узнали, как образовался завод. Увидели, как активно восстанавливалась целлюлозно-бумажная отрасль, а вместе с ней и наше производство, а также как и когда появился ассортимент синтетических сеток.
Ребятам также представилась возможность тактильно ощутить, как выглядит сетка различных видов. Они подержали в руках необработанную, толстую проволоку, из которой в дальнейшем делают металлическую сетку. Разобрали процесс волочения проволоки, увидели в миниатюре растяжную машину и навойную станцию, созданные в свое время для музея завода. Экскурсия продолжилась в самом таинственном месте – в центральной заводской лаборатории. Ольга Алексеевна Лисович, начальник ЦЗЛ, совместно со своими коллегами провела испытание на разрывной машине путем исследования образца проволоки на растяжение. Далее ребята играли в игру на сравнение отпечатка сетки с оригиналом и возможность попробовать вычислить воздухопроницаемость сетки с помощью специального прибора.
Фото предоставлено: ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Каждый участник экскурсии смог познакомиться с оптическим микроскопом и увидеть переплетения мононити и проволоки. Экскурсия для самых маленьких оказалась очень увлекательной не только для детей, но и для взрослых.
Когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, он воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, нежели те, которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий.
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»
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