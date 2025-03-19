В Ставрополе умер замдиректора колледжа СКФУ Александр Сизов

В Ставрополе умер замдиректора по воспитательной работе колледжа СКФУ Александр Сизов. Об этом сообщили в краевом филиале федерального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: колледж СКФУ Фото: колледж СКФУ

Александр Сизов посвятил жизнь службе Родине. После службы в Вооруженных Силах он перешел на работу в образовательные учреждения, где занимался воспитанием молодежи. С 2000 года он преподавал основы безопасности жизнедеятельности студентам Александровского сельскохозяйственного колледжа.

«Вдохновленный любовью к Отечеству, Александр Геннадьевич основал военно-патриотический клуб "Эфебия" на базе колледжа при поддержке военного комиссариата Александровского района. Клуб стал для юношей кузницей знаний об истории России, площадкой для гармоничного развития личности, школой воспитания гражданственности и патриотизма, а также подготовки к службе в армии»,— рассказали сотрудник колледжа.

В 2012 году ставрополец возглавил отделение «Механизации сельского хозяйства», а с 2014 года исполнял обязанности заместителя директора по воспитательной работе в образовательном учреждении. А в 2022 году Александр Геннадьевич занял должность заместителя директора по воспитательной работе колледжа СКФУ.

Николай Аксенов