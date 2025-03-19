Бугульминец Сергей Рыжиков совершит два выхода в открытый космос в октябре

В рамках восьмимесячной экспедиции на Международную космическую станцию космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выполнят два выхода в открытый космос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Ранее отмечалось, что миссия будет включать минимум один выход, но, по словам господина Рыжикова, программа была скорректирована.

«Планируем в октябре выполнить два выхода в открытый космос», — сказал Рыжиков.

Старт корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля.

На борту будут находиться космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонни Ким. Их дублерами назначены космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс.

Возвращение экипажа на Землю запланировано на 9 декабря. За время миссии планируется провести 50 научных экспериментов, включая два новых исследования.

Сергей Рыжиков родился 19 августа 1974 года в городе Бугульме Татарской АССР.

Его первый космический полет проходил с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года. В рамках миссии МКС-49/50 он выступил в роли командира корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа станции. Полет продолжался 173 суток.

Второй раз Рыжиков отправился в космос 14 октября 2020 года на борту корабля «Союз МС-17». Во время полета пилотируемый корабль рекордно быстро состыковался с Международной космической станцией. Стыковка была выполнена за 3 часа 3 минуты. 18–19 ноября 2020 года он совершил выход в открытый космос, который длился 6 часов 47 минут. Завершилась миссия 17 апреля 2021 года, когда спускаемый аппарат успешно приземлился. Общая продолжительность второго полета составила 185 суток.

Артём Дергунов