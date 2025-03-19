Сразу три муниципалитета Удмуртии приняли решение о сокращении числа депутатов местных райсоветов и гордум — это Вавожский и Малопургинский районы, а также Глазов. При этом представительный орган последнего перейдет со смешанной на мажоритарную избирательную систему. «Коммерсантъ-Удмуртия» поговорил о причинах и политических последствиях таких решений с политологом Александром Балицким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Александром Балицким Фото: предоставлено Александром Балицким

«Есть мнение, что причиной уменьшения числа мандатов стало сокращение населения, но на мой взгляд, это не так. Такое решение вызвано прежде всего необходимостью сэкономить хоть что-то в скудных местных бюджетах, пусть деньги в этом случае и не велики. При этом КПД от работы местных депутатов станет не намного меньше.

В Глазовской гордуме решение о сокращении количества мандатов объяснили переходом к мажоритарной системе выборов. Немаловажным достоинством перехода к мажоритарности является возможность беспартийным гражданам участвовать и избираться в представительные органы в качестве самовыдвиженцев. Надеюсь, что мажоритарная система в опыте переходящих к ней муниципальных образований себя оправдает.

Однако в целом следствием решения о сокращении количества депутатов станет снижение доступности органов публичной власти для граждан. Особенно, когда основным связующим звеном между гражданами и исполнительной властью города фактически являются муниципальные депутаты, такое решение отрицательно скажется на формировании важного чувства гражданской сопричастности к власти. Демократизм взращивается снизу!

При этом подобные "оптимизации" наблюдаются почти во всех регионах страны, а не только в ряде муниципалитетов Удмуртии. Это говорит о тенденции, а значит, следует ожидать, что численность депутатов и дальше будет сокращаться».

Евгений Щепелев