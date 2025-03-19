Почему киберкультура — не просто модное слово, а ключевой аспект информационной безопасности?

13 —14 марта в Уфе прошел форум CyberSecurity SABANTUY. Компания Phishman стала участником мероприятия, представив свое решение по повышению уровня кибеграмотности сотрудников и развитию киберкультуры в компании.



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Согласно исследованиям, до 95% инцидентов в сфере информационной безопасности (ИБ) происходит из-за недостаточной осведомленности сотрудников. Как следствие, ИБ-отделы пытаются оградить пользователей, работая с техническими решениями и не работая с сотрудниками.

Эксперт компании Phishman Роман Павленко поделился с участниками форума подходом, который ставит человека в центр безопасности компании, повышая толерантность сотрудников к вопросам ИБ и их навыки в противодействии кибератакам.

«Киберугрозы постоянно совершенствуются, и ключевым фактором защиты становится работа с сотрудниками и формирование киберкультуры в компании», — отметил Роман Павленко. «Мы видим, что недостаток знаний в области информационной безопасности часто приводит к серьезным последствиям для бизнеса, но мы знаем, что с сотрудниками можно и нужно работать».

У участников форума CyberSecurity SABANTUY была возможность подробнее познакомиться с решением Phishman и узнать об особенностях формирования киберкультуры.

ООО "ФИШМАН"