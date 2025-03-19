На экспозицию «Пермский период» на заводе имени Шпагина потратят почти 300 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея «Пермский период». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, экспозиция должна разместиться на заводе им. Шпагина. Исполнитель должен будет обустроить пространство выставки, включая размещение экспонатов и оборудования, разработать сценарии мультимедийного контента.

Основная экспозиция будет включать в себя десять тематических залов: «Земля», «Герои науки», «Начало начал», «Пермское море», «Пещеры», «Суша. Ящеры», «Вымирания», «Плейстоцен», «Космос», «Новое начало». Помимо них на площадке разместятся детский музейный центр, тематический парк, сувенирный магазин, сенсорная комната.

Максимальная цена контракта составляет 294,2 млн руб. Итоги конкурса подведут 11 апреля 2025 года.