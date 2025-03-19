В Самарской области в 2025 году сохранят выплаты водителям скорой помощи

Стимулирующие выплаты водителям скорой помощи в Самарской области продлены на 2025 год. Соответствующие поправки предложил внести в региональное законодательство министр здравоохранения Андрей Орлов на заседании правительства в среду, 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чиновники Самарской области поддержали изменения в закон и приняли соответствующий нормативный акт. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплаты водителям СМП в регионе, в текущем году составит более 20,4 млн руб.

Перед этим в Самарской области были утверждены ежемесячные стимулирующие выплаты указанной категории сотрудников скорой помощи. Их размер составляет 5,2 тыс. руб.

Георгий Портнов