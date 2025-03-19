Ставрополье оказалось в РФ на седьмом месте рейтинга по безработице

Ставропольский край занял седьмое место в рейтинге регионов России с наибольшим количеством безработных. Согласно данным за IV квартал 2024 года в крае насчитывалось 50,8 тыс. человек без работы, что на 2,8% меньше, сообщают аналитика сервиса «ПромРейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Несмотря на общее сокращение числа безработных более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Ставропольский край вошел в антирейтинг. На первом месте оказался Дагестан с 175,8 тыс. безработных, за ним следует Ингушетия — 68,3 тыс., а на восьмом месте Чечня — 49,3 тыс.

В свою очередь в Севкавказстате рассказали, что около 51 тыс. человек по разным причинам числились нетрудоустроенными в крае. Официально в Центре занятости на учете было зарегистрировано свыше 4 тыс. человек.

Николай Аксенов