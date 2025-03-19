В Уфе частично закроют проезд по улице Просвещения

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон частично закроют часть улицы Просвещения между домами 7 и 9, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение будет действовать 21 марта с 21:00 до 06:00 22 марта и 22 марта с 21:00 до 06:00 23 марта. Причина — строительство школы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на проектирование и строительство школы на 2,2 тыс. мест в Кузнецовском затоне с ООО «Билд». Компания предложила исполнить контракт за 2,59 млрд руб. при начальной цене 2,61 млрд руб. Работы на объекте должны были быть завершены не позднее 30 июня 2025 года.

В декабре 2023 года правительство Башкирии разрешило Управлению капстроительства увеличить стоимость контракта на 800 млн руб.

Венера Хисамова