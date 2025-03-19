Представители турецкого надзорного органа оценили ход подготовки на Нововоронежской АЭС критически важного персонала для АЭС «Аккую»

Нововоронежскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») посетили представители Агентства по ядерному регулированию Турции для мониторинга процесса подготовки критически важного персонала - специалистов, которым предстоит получить лицензию для работы на АЭС «Аккую», сооружаемой «Росатомом» в Турции по проекту нововоронежских инновационных энергоблоков поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Представители турецкого надзорного органа побывали на блочном пункте управления энергоблоков №6 и №7 Нововоронежской АЭС, где в настоящее время проходят стажировку специалисты АЭС «Аккую». Они смогли наблюдать за выполнением практических действий оперативным персоналом смены — штатные переключения, переходные режимы, ввод и вывод оборудования. В Учебно-тренировочном пункте НВАЭС экспертам продемонстрировали процесс подготовки оперативного персонала, технические средства обучения, работу полномасштабного тренажера, классы практической подготовки.

С 2022 года на нововоронежской площадке прошли стажировку 16 турецких специалистов на должность начальника смены блока и семь — на начальника смены АЭС. Это старшие должности среди оперативного персонала, которые обеспечивают управление энергоблоком и всей АЭС. Стажировка длится 150 часов на рабочих местах АЭС и является завершающим этапом подготовки на должность. Ей предшествует теоретическое и практическое обучение в АНО ДПО «Техническая академия Росатома», обязательная отработка практических навыков на полномасштабном тренажере.

«Работа на критически важных должностях на АЭС требует длительной подготовки и высокой квалификации. Обучение каждого специалиста проводится в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных станций. Чтобы получить право управлять ядерным реактором, необходимо пройти несколько видов обучения, включая стажировку на референтной АЭС. Подготовленный на базе Нововоронежской АЭС оперативный персонал сможет безопасно и надежно эксплуатировать АЭС «Аккую»», - сказал заместитель главного инженера по подготовке персонала-начальник Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Владимир Потанин.

«Нововоронежская площадка пользуется большим спросом у иностранных заказчиков. В части обучения у нас есть и квалифицированные кадры, и логистика, и ресурсы, - все для того, чтобы успешно работать по международным контрактам. Наши зарубежные партнеры видят эффективность обучения и довольны выстроенным процессом», - рассказал руководитель проектного офиса «Международный центр подготовки персонала» НВ АЭС Александр Качаев.