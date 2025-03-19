В Оренбургской области усложняется ситуация с паводком

В Оренбуржье из-за подтопления закрыты 29 низководных мостов, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения, и 13 участков дорог. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

«Паводковые проявления вновь фиксируются на востоке области — два новых перелива отмечены в Гайском муниципальном округе, один — в Адамовском районе»,— говорится в сообщении.

На подъездах к перекрытым объектам выставлены барьерные заграждения и запрещающие проезд временные дорожные знаки.

За сутки уровень реки Урал у Оренбурга повысился до 424 см (+74), у Илека — до 332 см (+21), у Орска — до 312 см (+1).

Сброс с Ириклинского водохранилища остается на уровне 201 куб. м/с. Приток увеличился до 1070 куб. м/с. Уровень воды в водохранилище снизился на 1 см, до полного 4 м 27 см. Сброс с Сорочинского водохранилища с 9:00 19 марта снизился до 60 куб. м/с в секунду. Приток составляет 72 куб. м/с. Свободная емкость 94 млн куб. м.

Сабрина Самедова