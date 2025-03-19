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В Новосибирске судят шесть человек за организацию сети подпольных казино

Железнодорожный райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела об организации сети подпольных казино. Шестерым местным жителям инкриминируют незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), сообщает управление судебного департамента по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела проводили подпольные игры с сентября 2014 по июль 2023 года. Казино располагались в Заельцовском, Центральном, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Доход обвиняемых от незаконной игорной деятельности за этот период правоохранители оценивают более чем в 37 млн руб. Трое фигурантов отрицают свою вину, их сообщники признали вину частично.

Александра Стрелкова

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