Умер бывший футболист «Шинника» и «Локомотива» Зюзин

18 марта скончался воспитанник ярославского футбола и ветеран ФК «Шинник» Леонид Зюзин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация футбола Московской области Фото: Федерация футбола Московской области

Ему было 68 лет. За ярославский «Шинник» Леонид Зюзин выступал в 1974-1978 и 1981-1985 годах. Он провел в составе клуба 208 матчей и забил 46 голов. В чемпионате СССР Зюзин провел за московский «Локомотив» 34 матча и забил 4 мяча, в Кубке страны принял участие в пяти встречах и стал автором одного гола. В последние годы Леонид Зюзин играл в турнире ветеранов «Негаснущие звезды».

«Футбольный клуб "Шинник" выражает глубокие соболезнования родным и близким Леонида Александровича. Ярославский футбол понес большую утрату»,— говорится в сообщении «Шинника».

Алла Чижова