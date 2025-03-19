В Самарской области организацию оштрафовали на 2,5 млн рублей за использование труда мигрантов

В Волжском районе полицейские пресекли факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Семь иностранцев были задержаны, а их работодатель предстал перед судом, сообщили сегодня в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проведенной проверки в отношении недобросовестного работодателя полицейскими были составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Материалы направили в Волжский районный суд для принятия процессуального решения.

Суд принял решение о привлечении юридического лица к ответственности и назначил административные наказания в виде штрафов на общую сумму 2,5 млн руб.

Алексей Алексеев