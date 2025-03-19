К штрафу в 1 млн рублей приговорили экс-сотрудника кемеровского СИЗО за взятку

Бывшего младшего инспектора отдела режима и надзора СИЗО-1 Кемерова признали виновным в коррупции. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн руб., сообщил Telegram-канал объединенного пресс-центра судов Кузбасса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, ему установили трехлетний запрет на право занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах и лишили специального звания прапорщика внутренней службы.

Как установило судебное следствие, тюремщик с июля по ноябрь 2023 года получал взятки от заключенного за передачу мобильных телефонов, сим-карт, зарядных устройств и наушников. Общая сумма подношений составила около 110 тыс. руб. В отношении сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело о взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ), на время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев