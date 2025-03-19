В Елабужском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина

В Елабужском районе Республики Татарстан во время пожара в частном доме в селе Танайка погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

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По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом и примыкающая пристройка.

Пожар был локализован на площади 120 кв. м.

В ходе тушения пожара на кухне было обнаружено тело мужчины.

Открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Артём Дергунов