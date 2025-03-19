В Шпаковском округе в ДТП погиб 18-летний водитель

В Шпаковском округе Ставропольского края произошла авария, в которой погиб 18-летний водитель. ДТП случилось около полуночи 16 марта на подъездной дороге к городу Ставрополю, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, молодой человек за рулем «ВАЗ-21310» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии юноша получил множественные травмы и был госпитализирован в городскую больницу. Стаж его вождения составлял менее двух месяцев.

18 марта стало известно о смерти пострадавшего в медицинском учреждении.

Николай Аксенов