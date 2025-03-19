В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 1,5% за неделю

За прошедшую 11 неделю 2025 года в Челябинской области снова начал расти уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число заразившихся увеличилось на 1,5%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Челябинске зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом — на 4,3% за неделю.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области по-прежнему выявляются случаи гриппа. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирус, риновирус, сезонный коронавирус и метапневмовирус.