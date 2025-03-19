ГК ТОЧНО назвали лидером экостроительства России

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) получил диплом ЕРЗ.рф «Лидер экостроительства в России», а жилые комплексы компании были признаны соответствующими высоким экологическим стандартам.

В Москве в рамках Российской строительной недели портал ЕРЗ.рф отметил дипломами проекты ведущих застройщиков России, которые соответствуют высоким классам экостроительства. Сразу четыре жилых комплекса ГК ТОЧНО были включены в реестр эко-новостроек, а сама компания удостоилась диплома «Лидер экостроительства России».

Сегодня ГК ТОЧНО активно внедряет современные технологии для минимизации экологического воздействия: утилизирует и перерабатывает отходы производства, сохраняет существующую растительность, внедряет технологии многоуровневого озеленения, устанавливает зарядные станции для электромобилей и использует безопасные материалы в отделке зданий и благоустройстве общественных пространств.

«Ответственное отношение к окружающей среде — не просто тренд, а часть нашей стратегии. Экостандарты становятся неотъемлемой частью современного девелопмента. Мы не только строим комфортное жильё, но и формируем экологичную городскую среду»,— прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

В планах у ГК ТОЧНО дальше развивать инициативы в сфере экологии строительства. Сейчас компания активно работает над внедрением новых технологий переработки и снижения углеродного следа, а также над интеграцией в свои жилые комплексы централизованной системы очистки воды с 11 уровнями фильтрации, которая поможет обеспечить жителей чистой питьевой водой.

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