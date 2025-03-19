В 2025 году аграрии Ставрополья получат 5 млрд рублей господдержки
Ставропольские аграрии получат около 5 млрд руб. государственной поддержки в этом году. Для этого уже заложены необходимые средства, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Губернатор отметил, что весенние полевые работы в регионе идут активно. Фермеры уже начали сеять ранние яровые культуры.
«В последние годы край вышел в лидеры по самым разным направлениям — от растениеводства до плодоводства. В этом нам помогает федеральный центр»,— написал он после встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.