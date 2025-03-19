В Самарской области в текущем году отремонтируют 16 мостов

В текущем году в регионе планируют отремонтировать 16 искусственных сооружений протяженностью более 800 погонных м в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Мосты находятся на дорогах регионального значения в Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Ставропольском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. Большая часть искусственных сооружений входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами.

В региональном минтрансе отмечают, что всего на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% находится в нормативном состоянии.

Руфия Кутляева