В 2024 году 85% людей, заключивших соцконтракт в Татарстане, повысили свой доход

По итогам 2024 года доля граждан, у которых увеличился среднедушевой доход по окончании срока действия социального контракта в Татарстане, составила 85%. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году 85% заключивших социальный контракт в Татарстане повысили свой доход

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В 2024 году 85% заключивших социальный контракт в Татарстане повысили свой доход

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наталья Бутаева отметила, что в республике чаще всего заключаются социальные контракты на официальное трудоустройство.

В прошлом году в республике было заключено 5932 социальных контракта. Благодаря этому 3598 человек нашли работу, 1599 основали собственный бизнес, а 167 создали личное подсобное хозяйство.

Доля граждан, у которых среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума, составила 63%. Замминистра добавила, что более половины участников программы, имея изначально низкие доходы, смогли улучшить свое материальное положение именно благодаря социальным контрактам.

Влас Северин