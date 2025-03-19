Крупный бизнес сможет подписывать документы NFC-токеном со смартфона

Представители крупного бизнеса смогут подписывать документы с помощью NFC-токенов усиленной электронной подписью на смартфоне. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



По данным банка, усиленную электронную подпись при удаленной работе с документами используют 98% клиентов – представителей крупного бизнеса. В настоящее время функция электронной подписи доступна не только на компьютере, но и на смартфоне достаточно приложить токен к телефону, который должен иметь встроенный модуль NFC.

«Внедрение функционала по подписанию документов с помощью NFC-токенов позволит клиентам оперативно работать с информацией прямо со смартфона вне офиса», — отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса банка ВТБ Игорь Острейко.

Уточняется, что использование NFC-токенов считается более безопасной альтернативой PUSH-уведомлениям и СМС-кодам, так как ключи электронной подписи хранятся только в памяти токена и не передаются в память устройства.

Снежана Стодольская