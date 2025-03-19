Экс-сотруднику саратовского УФСИН дали срок за превышение должностных полномочий

Суд признал виновным бывшего инспектора УФСИН по Саратовской области по уголовному делу о превышении должностных полномочий (пп. «а, б, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил три года и два месяца лишения свободы. Ему запретили занимать определенные должности в течение 2,5 лет. Также экс-сотрудника саратовского УФСИН лишили специального звания.

Как выяснилось, 1 ноября позапрошлого года фигурант совместно со своим коллегой применил насилие в отношении осужденного, помещенного в штрафной изолятор исправительной колонии Саратова. Что касается коллеги фигуранта, уголовное дело в его отношении приостановлено. Дело в том, что он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО.

Павел Фролов