В Геленджике осудили адвоката за мошенничество на 1,5 млн рублей

Адвоката из Геленджика осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в конце августа 2024 года житель Геленджика обратился за юридической помощью к адвокату. Он рассказал ему, что его задержали вместе со знакомым, который хранил при себе наркотики, в связи с чем он опасается, что его привлекут к уголовной ответственности как соучастника. Адвокат осознавал, что молодой человек напуган и не имеет опыта в юридических вопросах, поэтому сказал ему, что обладает знакомствами в правоохранительных органах, которые могут помочь, но для этого необходимо передать 1,5 млн руб. Таким образом, введя молодого человека в заблуждение, адвокат назначил дату и время встречи. Однако молодой человек, получив время на размышления, заподозрил неладное и сообщил о требованиях юриста в правоохранительные органы.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) задержали адвоката. 46-летний юрист обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина