Убыток нижегородского комбината ритуальных услуг составил 7,66 млн рублей

Убыток муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) по итогам 2024 года составил 7,66 млн руб. Об этом рассказал руководитель учреждения Михаил Широков на заседании комиссии гордумы по бюджету 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году убыток составлял 8,47 млн руб. То есть, за год он сократился на 0,81 млн руб.

Директор напомнил, что с начала 2025 года предприятие реорганизовали в муниципальное бюджетное учреждение (МБУ). У него уже утвердили штатное расписание в количестве 137 человек. В штатном расписании МП было 268 человек, фактически работали 135, всех их перевели в новое учреждение. Средняя зарплата в МБУ составляет 28,9 тыс. руб. Председатель думской комиссии Марк Фельдман удивился, что на такую зарплату находят работников, и добавил, что кадровый опыт учреждения надо взять на вооружение.

Доходы КРУН по сравнению с 2023 годом выросли на 0,6 млн руб. — до 87,7 млн, расходы сократились на 0,2 млн руб. — до 95,4 млн.

Субсидии из бюджета в 2024 году отсутствовали. Рентабельность деятельности по итогам года составила -8,73%.

Марк Фельдман спросил, как учреждение оценивает свою долю на рынке ритуальных услуг Нижнего Новгорода. Михаил Широков сказал, что эти цифры у него есть, но не хотелось бы их озвучивать, так как они не подтверждены.

Депутат напомнил, что ранее доля рынка снижалась, и глава города поставил задачу нарастить ее, не ухудшая при этом качество услуг. Замглавы города Антон Максимов подтвердил, что задача такая поставлена. Он при этом похвалил господина Широкова за рост доходов и сокращение расходов в 2024 году, и озвучил долю рынка на уровне от 7% до 10% от общего количества захоронений в городе.

Депутат Павел Пашинин также похвалил руководителя, сказав, что шесть-семь лет назад на этом рынке в Нижнем Новгороде был хаос. Он отметил также, что предприятию, которое работает в рамках правового поля, «без грязи», на этом рынке занимать большую долю достаточно сложно.

Ирина Швецова