Зеленоградская площадка «Биннофарм Групп» подтвердила статус промкомплекса

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» получила подтверждение статуса промышленного комплекса для своей производственной площадки – завода «Биннофарм», расположенного в Зеленограде. Предприятие получает поддержку от города в виде налоговых льгот. Статус промкомплекса дает снижение на 80% налоговой ставки земельного налога, на 50% налога на имущества, на 80% арендной платы на землю.



Завод «Биннофарм» является биотехнологической площадкой компании, производит лекарственные препараты и вакцины, в том числе от гепатита В, в полном соответствии с международным стандартом качества GMP. Сейчас на «Биннофарме» идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител. Первыми к выводу на российский рынок планируются «Адалимумаб» против ревматоидного артрита и «Деносумаб» для лечения остеопороза.

Корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко:

«Мы готовимся к запуску площадки примерно через месяц. Это был глобальный проект, потребовавший масштабных вложений и строительства производства с нуля. Льготы, которые получает «Биннофарм» помогли облегчить налоговую нагрузку, позволили меньше отвлекать финансовые ресурсы от реализации проекта.

Препараты на основе моноклональных антител относятся к современной терапии, а значит, продукты «Биннофарм Групп» будут значительно улучшать качество жизни пациентов и внесут ощутимый вклад в борьбу со сложными заболеваниям».

ООО «Биннофарм Групп»