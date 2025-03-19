Трафик сервисов онлайн-психотерапии в Удмуртии вырос в 2 раза за год

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в Удмуртии за последний год увеличился в 2 раза, а посещаемость таких платформ возросла на 47%, стало известно по данным исследования оператора Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, жительницы республики составили 64% аудитории и обеспечивают 66% интернет-трафика ресурсов онлайн-психотерапии. Наибольший интерес к таким сервисам проявляли пользователи в возрасте 26-35 лет (26%). За ними следуют абоненты 46-55 лет (24%) и 36-45 лет (22%).

Хотя среди удмуртской молодежи в возрасте 14-20 лет пользователей всего 3%, их интерес к онлайн-психотерапии вырос: потребление мобильного трафика этой возрастной группой увеличилось на 35%. Пользователи старше 56 лет также показали значительный рост — их трафик на сервисах онлайн-психотерапии увеличился в 2,8 раза.

В среднем жители Удмуртии проводили на платформах онлайн-психотерапии 40 минут в месяц, с пиком активности в мае (55 минут) и минимальным временем в июле (26 минут).

Данные из МегаФона также подтвердили рост интереса к психологическим сервисам: трафик на такие ресурсы в Удмуртии увеличился в 2,2 раза за год.