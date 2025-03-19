В Саратове возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства

В Саратовской области возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с началом строительства до проведения аукциона. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства при исполнении в Саратове контрактов в рамках целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 гг.» прокуратура выяснила, что АО «Саратовоблжилстрой» приступило к возведению многоквартирного жилого дома в 1-ом Брянском тупике до оформления необходимой документации, включая проектную. МКУ «Капитальное строительство», которое является муниципальным заказчиком, оказало подрядной организации предпочтительные условия для последующего заключения контракта.

Прокуратура региона направила в Саратовское УФАС России представление о возбуждении дела о нарушении законодательства о защите конкуренции. В итоге там возбудили антимонопольное производство. Надзорное ведомство контролирует результаты рассмотрения материалов.

Павел Фролов