В Татарстане спасли пенсионерку, которая провалилась под лед на Волге

В Татарстане на реке Волге в 250 метрах от берега рядом с селом Верхний Услон сотрудники МЧС спасли 72-летнюю женщину, которая провалилась под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

На место происшествия выдвинулись пожарные ПСЧ-112 и временный спасательный пост на судне на воздушной подушке (СВП).

Пожарным удалось спасти женщину из полыньи, однако доставить ее к берегу они не смогли. Прибывшие на место инспекторы ГИМС подняли пострадавшую на борт СВП, отогрели ее и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Позже выяснилось, что женщина направлялась с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района. Она провалилась под лед из-за разрушающегося ледового покрова.

Артём Дергунов