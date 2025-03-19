В Уфе завершили расследование гибели 20-летнего арматурщика

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 20-летнего арматурщика ООО «Стройдом», сообщает пресс-служба ведомства.

27 октября 2024 года на стройплощадке многоэтажного жилого дома на улице Пархоменко в Уфе гражданин Таджикистана упал с шестиметровой высоты из-за обрушения опалубки.

Установлено, что арматурщик был трудоустроен в компанию, строившую на объекте монолитные конструкции в качестве субподрячика, за три дня до несчастного случая. Выяснилось, что инструктаж по охране труда ему проводил мастер — турок по национальности, который плохо говорит по-русски, а инструкция, с которой она знакомил новичка, изложена на русском языке. Комиссия пришла к выводу, что пострадавший де-факто не был проинструктирован и обучен по охране труда, но его допустили к работе.

Также к смертельного несчастному случаю привела неудовлетворительная организация работ: не был учтен риск, связанный с неустойчивым состоянием сооружений и опалубки.

ООО «Стройдом», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2016 года. В 2023 году выручка составила 21 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. Владельцем является Нелли Йылмаз.

Майя Иванова