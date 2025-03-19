Более 300 невостребованных тел умерших хоронят в Нижнем Новгороде ежегодно

За последние три года муниципальное предприятие «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) похоронило 994 тела невостребованных и неопознанных граждан в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал руководитель учреждения Михаил Широков на заседании комиссии гордумы по бюджету 19 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он добавил, что за 2024 год таких захоронений осуществили 311. С 2025 года учреждение займется содержанием могил невостребованных захоронений, ранее такие работы не проводили. На текущий момент для КРУН сформировано задание по покосу на них травы, уборке мусора, оформлению надгробий и табличек. Михаил Широков отметил, что это такие же граждане, нижегородцы, но так получилось, что на момент смерти их некому было похоронить.

Галина Шамберина