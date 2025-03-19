Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как выглядит экспозиция, подготовленная художницей из Владимира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Московском музее современного искусства на Петровке, 25 проходит выставка «Фигура умолчания» Люси Соловьевой, художницы из Владимира, которая выступает под творческим псевдонимом LU. В трех представленных сериях — в основном масляные женские портреты, также автор работает с изразцами и в смешанной технике. Выставка в ММОМА — первый музейный персональный проект LU. А, кстати, и все выставленные работы выполнены специально для него. Со организатором выступил культурный проект «СОЮЗ», созданный в прошлом году.

Руководитель новой арт-институции Юлия Акимова рассказала о художнице: «Люся Соловьева — это современная художница, которая живет и работает во Владимире. И, конечно, в таком историческом месте, центре нашей прекрасной страны, впитывая в себя всю эту культуру, она не могла не унаследовать традиции русской живописной портретной школы. Ее работы, мне кажется, влюбляют в себя с первого взгляда, по крайней мере, к ним невозможно оставаться равнодушным, какой-то своей искренностью, иногда даже граничащей с наивностью. Но при этом в них есть безусловная глубина».

В одной из частей экспозиции, размышляя о так называемом осознанном молчании или «невербальной коммуникации», LU апеллирует к идее немецкого философа Плеснера, который считал, что молчание можно рассматривать как способ общения, а также обретения самого себя.

Другая часть выставки посвящена скрываемым от внешнего мира эмоциям и переживаниям. Здесь запоминаются не только работы, но и их описательные названия. «Изображение или волнение, подражание ветру, вспышка вдохновения» или вот такое еще из особо запомнившегося: «Зажакбрелить. Испытывать грусть после прослушивания песен о невозможности безболезненной любви».

В основе еще одного раздела проекта — серия «Грустное селфи». Это портреты, написанные по присланным художнице фотографиям. Здесь одно из двух: либо человек предстает таким, каким он видит себя со стороны, или же, напротив, создает желаемый образ, в котором от правды почти ничего не останется.

Дмитрий Буткевич