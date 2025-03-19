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Ярославский водоканал оштрафовали на 4,8 млн за отключение воды на сутки

Ярославское межрегиональное УФАС оштрафовало АО «Ярославльводоканал» на 4,8 млн руб. за нарушение правил конкуренции. Об этом сообщили в ведомстве. Как считают в УФАС, компания прекратила поставку холодной воды для ООО «СК Резерв» без уведомления и законных оснований, оставив три многоквартирных дома на улице Вишняки в Ярославле без водоснабжения на 24 часа.

Ярославльводоканал

Ярославльводоканал

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ярославльводоканал

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Антимонопольная комиссия установила, что при ограничении поставки воды не были учтены интересы добросовестных потребителей. Это нарушило права как пользователей коммунальных услуг, так и ООО «СК Резерв», которое поставляет тепловую энергию в эти дома.

Штраф наложен в соответствии с частью 2 статьи 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Размер штрафа составил 4,8 млн руб.

Антон Голицын