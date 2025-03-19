Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольский спортсмен Евгений Кузнецов получил квоту на этап Кубка мира

Евгений Кузнецов завоевал квоту для участия в этапе Кубка мира, успешно выступив на турнире «День прыгуна» в Германии. Об этом спортсмен сообщил журналистам во время очередной тренировки.

Фото: Архив Евгения Кузнецова

Фото: Архив Евгения Кузнецова

Он стал первым в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и занял второе место в синхронных прыжках вместе с Никитой Шлейхером.

Эта квота дает Кузнецову право выступить на этапе Кубка мира в Мексике, который состоится в апреле. Это возвращение российских спортсменов на международные соревнования после длительного перерыва.

Напомним, что в начале года лидеры российской сборной получили нейтральный статус, что позволило им успешно выступать на международной арене.

Николай Аксенов

Новости компаний Все