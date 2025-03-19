18 марта замминистра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев в ходе рабочей поездки представил сотрудникам Алькеевского районного ОМВД нового руководителя — майора полиции Делюса Зарипова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Алькеевском районе новым начальником ОМВД назначен Делюс Зарипов

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Татарстан В Алькеевском районе новым начальником ОМВД назначен Делюс Зарипов

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Татарстан

Ранее господин Зарипов занимал пост заместителя начальника ОМВД России — начальника следственной группы отделения МВД России по Алькеевскому району.

Делюс Зарипов родился в 1988 году в селе Верхнее Альмурзино Алькеевского района. В 2007 году он окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России.

Свою карьеру он начал с должности следователя СО при Алькеевском ОВД МВД по Республике Татарстан. В 2016 году был назначен начальником группы дознания, а в 2020 году занял должность заместителя начальника ОМВД — начальника следственной группы.

За годы службы Делюс Зарипов удостоен медалей МВД России «За отличие в службе» трех степеней. Он женат и воспитывает двоих сыновей.

Артём Дергунов